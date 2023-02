Advokat revser betjent: Situationsfornemmelsen svigter

- Den sag ville jeg gerne føre i retten.

Sådan lyder det fra advokat Jacob Forman i sagen om den 29-årige deltidsansatte på en kystredningsstation i Hanstholm, Jonas Kjær, der blev standset af politiet for at køre for stærkt på vej til en redningsindsats.

Som fortalt i Ekstra Bladet havde Jonas Kjær netop fået et alarmudkald om en mand, der var faldet over bord i Nordsøen, og den 29-årige kørte mod havnen og redningsbåden, så redningsholdet kunne komme afsted. Men han blev holdt tilbage ved havnen og oplevede, at politibetjenten tog sig umanerlig god tid til at udskrive en fartbøde.

Advokat Jacob Forman har specialiseret sig i færdselsstraffesager og siger, at sagen burde komme for retten.

Han mener at man kan tage afsæt i straffelovens paragraf 14. Den lyder således:

'En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.'

- Men der, hvor jeg for alvor ser problemet og virkelig noget, der giver anledning til debat, det er det med, at den standsende betjent opholder ham. Han hører, at der er tale om en mand over bord situation og at bilisten skal skynde sig. Alligevel opholder han ham, og det gør mig betænkelig. Der mener jeg, at situationsfornemmelsen svigter, siger advokaten og tilføjer, at vi forventer, at 'betjente skal have en høj grad af situationsfornemmelse'.

- Men sat på spidsen, vi kan vel heller ikke have en masse folk, der kører for stærkt, og når de bliver stoppet, siger de, at de skulle ud og redde en person?

- Helt enig. Der skal ikke lukkes op for det, og vurderinger er altid det sværeste, siger Jacob Forman, men han siger, at han ud fra det beskrevne i sagen mener, at betjenten meget hurtigt burde lade ham komme videre.

Lokale samler ind til Jonas Kjærs nye kørekort. Foto: René Schütze

- Han kunne tage et billede af nummerpladen og hurtigt få et cpr-nummer, så politiet kunne vende tilbage til ham, mener Forman.

Den 29-årige holmbo Jonas Kjær har for længst erkendt, at han kørte for stærkt, og afventer en dato for, hvornår han skal have bestået en ny køreprøve.

I Hanstholm har lokale startet en indsamling til Jonas Kjærs nye kørekort på Facebook-siden hanstholm.nu. Senest er det oplyst, at der er samlet 17.000 kroner ind.

Politiinspektør Martin Løye, Midt- og Vestjyllands Politi, har tidligere sagt til Ekstra Bladet:

- Det er Midt- og Vestjyllands Politis vurdering, at færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen er tydelig om reglerne for udrykningskørsel i forhold til at køre for stærkt, og derfor er bøden korrekt.

- Håndteringen af sagen vil altid være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra sagens omstændigheder, siger Martin Løye.