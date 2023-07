Advokat rystet over politi: Ældre snydt på stribe

Hundredvis af ældre er blevet snydt af bedragere, mens politiet lyttede med uden at gøre noget for at stoppe det. Sagen vækker massiv kritik hos forsvarsadvokat

De fik tømt deres konti af svindlere, imens politiet lyttede med.

Ordensmagten gjorde intet for at stoppe det. Ofrene fik ikke efterfølgende at vide, at staten var bekendt med, at de var blevet svindlet. Ingen erstatning er blevet givet.

Det er blot nogle af de konsekvenser, det har haft for flere hundrede ældre, som ifølge anklageskriftet er ofre i en kæmpe databedragerisag, der for tiden kører ved Retten i Aarhus.

Forsvarsadvokat er rystet over myndighedernes ageren og kræver politisk indgreb.

Forsvarsadvokat Jan Schneider råber vagt i gevær over politiets metoder, som han mener går over grænsen. Foto: Ernst van Norde

Uhyggelige eksempler

I loven lyder det nemlig, at politiet har til opgave 'at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold'.

Det, mener advokat Jan Schneider, at den verserende sag blot er seneste eksempel på, at politiet ikke overholder.

- Igennem de seneste år har vi set et meget stort antal straffesager af et gigantisk omfang, som belaster hele domstolssystemet. Problemet er, at der især med NSK's (National enhed for Særlig Kriminalitet, red.) tilblivelse er opstået en tendens til, at politiet, efter min opfattelse, i strid med politiloven ikke griber ind, når de ser kriminalitet.

Passivt våben

Han fortæller videre til Ekstra Bladet om politiets nye våben.

- Nu sætter de det helt store overvågningsapparat i gang med skjult overvågning, telefonoptagelser og på forskellig vis bare observerer, mens kriminaliteten finder sted. Gennem de seneste år har jeg set nogle, efter min opfattelse, decideret uhyggelige eksempler på, hvor lang tid det her kan stå på, hvor borgere bliver udsat for kriminalitet, mens politiet kigger passivt på.

Jan Schneider mener, at der er tale om et efterhånden så alvorligt problem, at der skal tages hånd om det politisk.

Overvågede svindel

I den pågældende sag fra Aarhus viser uddrag af de foreløbige retsbøger, at politiet i flere uger aflyttede svindlernes telefoner, mens de gentagne gange tømte ofres konti for et samlet større millionbeløb, hvor ordensmagten ikke greb ind.

Politiet satte eksempelvis aflytning op på en telefon, der blev brugt til at begå bedragerier 21. april 2022. Samme dag tømmes en ældre kvindes konto for penge, er det blandt andet kommet frem under retssagen. Det gentager sig igen og igen for andre ofre frem til 8. juni 2022.

- Det er selvfølgelig sådan, at politiet skal have identificeret bagmændene, og de kan jo heller ikke anholde nogen, før de har identificeret bagmændene. Men vi ser bare meget ofte, når vi så kigger ind i de her sager efterfølgende, at politiet har vidst fra start, hvem der var de mistænkte. Det er også de samme personer, som ender med at blive tiltalt, pointerer Jan Schneider.

I samfundets interesse

Han understreger derfor behovet for, at politiet griber ind langt tidligere:

- Det er kun meget sjældent, at de her aflytninger fører til identifikation af yderligere gerningspersoner, men det bringer bare yderligere forhold på de personer, som allerede var mistænkt til at starte med. Og så udsætter det altså nogle borgere for nogle meget ubehagelige konsekvenser.

Jan Schneider pointerer, at det er i samfundets interesse, at politiet ikke venter for længe med at sætte en stopper for gerningsmændene:

- Det er jo sådan, at hvis politiet griber ind tidligere, bliver der begået mindre kriminalitet, hvilket jo også er i den tiltaltes interesse. Det vil føre til lavere domme og føre til til mindre kriminalitet. Det er simpelthen en måde at forhindre kriminalitet på. Det er selvfølgelig i de tiltaltes interesser, men jo i lige så høj grad i samfundets interesse og de i forurettedes interesse.