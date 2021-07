Advokat til modangreb efter tysk rockerforbud

Forgangne mandag forbød det tyske indenrigsministerium en ud af tre tyske moderorganisationer for rockerklubben Bandidos.

Her er der tale om Bandidos MC Federation West Central, der paraplyorganisation for alle rockerklubbens afdelinger i det vestlige og nordlige Tyskland.

Godt 40 afdelinger er ifølge tyske medier samlet under organisationen, og disse bliver dermed også med et slag gjort ulovlige.

Forbuddet kommer i kølvandet på en række ransagninger, der blev gennemført simultant i flere tyske delstater.

Ransagninger

Baggrunden for ransagningerne var en konflikt, hvor der på åben gade blev affyret skud.

Ved ransagningerne blev der fundet våben, ammunition og store kontante beløb, skriver tagesschau.

Konkret har Bandidos tre moderorganisationer, der dækker hver deres område. Et i øst, et i syd og så West Central.

Rockerklubben står stærkt i Ruhr-distriktet, og en lokal advokat, Reinhard Peters fra Bochum går nu på vegne af rockerklubben til juridisk modangreb:

- Ifølge vores opfattelse er der ikke lovmæssigt hjemmel til forbuddet, og derfor har vi klaget til forvaltningsretten med det mål, at for omgjort forbuddet, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Allerede opløst

- West Central opløste sig selv i april i år, og derfor kan de resterende 40 afdelinger ikke sættes i forbindelse med forskellige former for den kriminalitet, som man måtte knytte dertil, fortsætter advokaten.

Indenrigsministeriet præsenterer en storm i gals vand mener advokaten, der tilføjer, at det ifølge hans opfattelse snarer handler om, at indenrigsminister, Horst Seehofer (CDU), vil præsentere sig selv som handlekraftig forud for det kommende forbundsvalg.

omvendt har myndighederne begrundet forbuddet med, at rockerklubben er en magtfaktor, der virker ved vold.