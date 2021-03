Advokat: Vidner aftaler forklaringer på Facebook i voldtægtssag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Op mod 50 vidner skal afhøres i Retten i Lyngby i den kommende tid, når retssagen mod den voldtægtstiltalte 'travmand' fortsætter fredag.

Men forklaringerne fra de mange vidner - der er indkaldt af anklager og forsvarer - skal holdes hemmelige i offentligheden.

Det mener retten, hvor dommer Ivan Larsen helt usædvanligt har nedlagt et referatforbud for hele retssagen. Forbuddet gælder 'indtil videre'.

Referatforbuddet er kæret til Østre Landsret af Ekstra Bladet og Sjællandske Nyheder, men landsretten har endnu ikke afgjort kæremålet.

Det omfatter ikke blot vidnerne, men også den tiltaltes egen forklaring om de påståede voldtægter og voldtægtsforsøg mod piger, der ligesom den tiltalte var tilknyttet Charlottenlund Travbane.

Referatforbuddet er nedlagt af hensyn til 'sagens oplysning'.

'Aftaler forklaringer'

Ifølge 'travmandens' forsvarer, advokat Christian Kirk Zøllner, deltager sagens mange vidner i en Facebook-gruppe, der handler om sagen.

Vidnerne har løbende kommunikeret og fortalt hinanden, hvad de har forklaret til politiet, hævder advokaten. Forsvareren mener med andre ord, at vidnerne rotter sig sammen mod 'travmanden', og at det går ud over hans sikkerhed for en fair retssag.

Blandt andet har vidnerne, ifølge advokaten, kommunikeret med moren til en i dag 18-årig psykisk sårbar pige, der anmeldte 'travmanden' til politiet. Efter en rejse til Paris fortalte pigen, at 'travmanden' havde forsøgt at voldtage hende på hotellet.

I et kæresvarskrift til Østre Landsret skriver advokat Christian Kirk Zøllner, der i øvrigt som princip aldrig udtaler sig til pressen, at vidner har ændret forklaring til politiet efter oplysninger i Facebook-gruppen og indbyrdes samtaler om sagen:

'Det synes rimeligt at lægge til grund, at vidnerne vil forsøge at fortsætte denne proces, såfremt de bliver vidende om, hvad der løbende bliver forklaret i Retten i Lyngby,' skriver advokaten.

Han har i retten uimodsagt beskyldt politiet for at føre en 'smædekampagne' mod hans klient og for at have begået et 'karaktermord' på ham.

Hvorvidt der er noget som helst hold i advokatens opsigtsvækkende beskyldninger om, at politiet ikke har efterforsket objektivt, er pressen på grund af det omfattende referatforbud afskåret fra at vurdere.

Kræver frifindelse

'Travmanden' nægter sig skyldig og kræver frifindelse for tiltalerne for voldtægt, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser mod tre piger på 17-18 år og en 14-årig, som han alle kendte fra travbanen.

Under politiets efterforskning fortalte ni kvinder om enten seksuelle overgreb eller vold begået af den 59-årige. Men på retssagens første dag blev han frifundet for fire af de 11 forhold, han var tiltalt for, fordi retten mente, at de fire tiltaler for vold mod kvinder var forældede.

Der er foreløbig afsat 13 retsdage til sagen, hvor dommen ventes 5. maj.