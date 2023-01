Advokater kalder det ventetider ved domstolene et kæmpe problem

På landsplan står domstolene over for det problem, at ventetiderne bare stiger og stiger. Og det er retssikkerhedsmæssigt et 'kæmpe problem', at borgere skal vente så længe på at få deres sager afgjort.

Det siger Nikolaj Linneballe, der er advokat og formand for Advokatsamfundets Procesretsudvalg.

Fredag varslede Københavns Byret, at man skal forvente endnu længere sagsbehandlingstider. Det skyldes blandt andet ansættelsesstop på grund af et 'større underskud på budgettet'.

- Med Københavns Byrets seneste melding er det den største af vores retskredse - og dem, der behandler flest sager - som viser, at de simpelthen ikke kan håndtere sagerne i det tempo, der gerne selv ville, og det der retssikkerhedsmæssigt ville det rigtige.

- Det er retssikkerhedsmæssigt et kæmpe problem, at folk skal vente i lang tid på at få afgjort en sag ved domstolene, siger han.

Annonce:

Nikolaj Linneballe fortæller, at Advokatsamfundet i en rapport lavet af konsulentfirmaet Copenhagen Economics fra sidste år fandt frem til, at ventetiden på at få afgjort en helt almindelig retssag i 2030 kan blive op til fire år.

Hvis altså ikke der bliver tilført flere midler til domstolene.

- Det betyder, at en helt almindelig tvist mellem en håndværker og en husejer kan tage op til fire år at blive afgjort.

- Og det holder jo både håndværksmesteren og husejeren i uvished i rigtig lang tid, og det skaber et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, siger han.

Copenhagen Economics vurderer, at det vil kost 1,4 milliarder kroner, at få domstolene til at køre, sådan at sagsbehandlingstiden er på et 'acceptabelt niveau'.

Præcis, hvor lang tid det er, afhænger af sagens kompleksitet og type.

Nikolaj Linneballe fortæller, at det som sådan ikke er pengene, der er det vigtigste. Det er de ekstra hænder, de ville kunne give.

Der er brug for de ekstra hænder, fordi sagerne er blevet mere komplekse, og fordi der kommer flere sager.

Annonce:

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger til Ritzau, at de seneste års udvikling med 'stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider' ved landets domstole er 'dybt bekymrende'.

Og det efterlader borgere, der er impliceret i en retssag, i en 'urimelig venteposition'.

- Derfor har regeringen også som et klart mål, at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes, og jeg ser med stor interesse på alle forslag, der kan bidrage til det.

- Samtidig tror jeg det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan lette arbejdet ved domstolene, siger han.

Han mener, at det skal undersøges, hvordan man kan gøre arbejdet 'enklere og mere smidigt', uden at man går på kompromis med retssikkerheden.