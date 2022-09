Advokater var inhabile i undersøgelse af udbytteskat

Fire advokater i et af landets største advokathuse var inhabile, da de påtog sig opgaven med at undersøge sagen om svindel med udbytteskat for Skatteministeriet.

Det fastslår Højesteret i en dom torsdag.

Retten nikker til en afgørelse om, at de fire advokater i Bech-Bruun hver har fået en bøde på 10.000 kroner. De tilsidesatte god advokatskik. Desuden var Bech-Bruun ikke berettiget til salær.

Bech-Bruun påtog sig at undersøge affæren om uberettiget refusion af udbytteskat for Skatteministeriet i 2017. Men siden viste det sig, at andre advokater hos Bech-Bruun i 2014 havde ydet rådgivning til den tyske North Channel Bank, som senere er dømt for medvirken til svindel.

Bech-Bruun har forsvaret sig med, at det var umuligt i praksis at tjekke, om der kunne være en interessekonflikt.

Men Højesteret mener, at advokathuset ikke gjorde nok, når det var klart, at opgaven for Skatteministeriet lagde op til skærpede krav for advokaternes uafhængighed.

Ganske vist blev der taget flere skridt for at afdække, om der kunne være et problem, men man kom ikke tilstrækkeligt i dybden og opdagede arbejdet for den tyske bank. Det var udført i 2014.