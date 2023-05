Ægtepar dømt for mishandling: Slog børn med ledning

Et ægtepar fra Viborg er tirsdag blevet idømt fængsel og udvisning for mishandling og psykisk vold af parrets børn

I en periode på fem år mishandlede et ægtepar deres seks børn.

Tirsdag faldt der dom i domsmandssagen, hvor ægteparret på henholdsvis 46 og 43 år blev idømt udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Desuden blev de hver især idømt et år og seks måneder og et år og tre måneders fængsel for mishandling og psykisk vold mod parrets børn.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Byretten i Viborg afsagde dommen efter fire dages retsmøder.

Mishandlingen bestod blandt andet i, at børnene er blevet slået i hovedet, på armene og på kroppen.

Forældrene slog både børnene med flad og knyttet hånd samt med flere genstande.

Der er blandt andet eksempler på, at nogle af børnene er blevet slået under fodsålerne med en ledning.

Overvåget

Anklagerfuldmægtig fra Midt- og Vestsjællands politi Jacob Erichsen kalder sagen meget alvorlig.

- Det er klart, at det er her en meget alvorlig sag. Derfor er jeg også tilfreds med, at retten dømte i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand både i forhold til den fysiske vold og mishandling og i forhold til den psykiske vold, siger han.

Udover den fysiske vold blev parret også dømt for psykisk vold.

Ægteparret havde nemlig opsat overvågningskameraer, så de kunne holde øje med børnene.

Børnene er i dag anbragt uden for hjemmet.

Ægteparret har anket dommen.