Ægtepar fundet døde

Fandt først mand død - herefter blev mandens ægtefælle fundet livløs i et kolonihavehus

Fundet af en 52-årig livløs mand i en bil mandag sen eftermiddag førte knap to timer senere til, at politiet også fandt mandens 47-årige ægtefælle død omkring tyve kilometer derfra.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden blev fundet i et køretøj på Skovvej i Oksbøl i Varde Kommune mandag klokken 17.37 og blev erklæret død på stedet af en læge.

Knap to timer senere, klokken 19.24, førte politiets efterforskning til, at kvinden blev fundet livløs i et kolonihavehus i Kvaglundparken i Esbjerg. Hun blev også erklæret død på stedet af en læge.

Politiet oplyser, at de pårørende er underrettet, og at 'der er intet, der tyder på, at hændelserne er banderelaterede'.

De efterforsker fortsat sagen, og de afdøde skal obduceres i løbet af tirsdagen.

Siden mandag aften har politiet været tilstede ved kolonihavehuset Hedelund haveforening i Esbjerg.

Tirsdag blev området fortsat bevogtet af politikadetter og hjemmeværn.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i pressemeddelelsen, at de ikke p.t. har yderligere kommentarer. Det har heller ikke ved opkald til presseafdelingen været muligt at få svar på, hvorvidt politiet efterforsker sagen som en mulig drabssag.

Opdateres ...