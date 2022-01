Ægtepar skal i fængsel for mishandling af døtre

En mor og en far er kendt skyldige i at have mishandlet deres fire døtre

En 41-årig mor og en 51-årig far i Sorø er kendt skyldige i sammen at mishandle og udsætte deres fire døtre for vold gennem en periode på fem år. Det skriver Sjællandske Mediers nyhedsside www.sn.dk

Derfor skal kvinden et år og tre måneder i fængsel, mens manden har fået en dom på et år og to måneders fængsel. Begge er også blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Døtrene blev blandt andet sparket og slået, brændt med lighter og tvunget til at sove med stærke chilier i munden.

Pigerne fik også forbud mod at tale med danske drenge, skriver sn.dk

Forældrene nægter sig skyldige og overvejer nu at anke afgørelsen til landsretten.