Ægtepar skyder skylden på medtiltalt

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Anklageren foregreb kortvarigt den forklaring, som den 46-årige drabstiltalte og hans hustru har givet politiet i sagen om det brutale drab på Eddie Christensen, der blev skudt og brændt på et bål 9. maj sidste år.

Det skete, da anklageren sagde, at 'ægteparret har sagt, at det var dig, der skød Eddie', og spurgte den 53-årige medtiltalte, om han havde en forklaring på det.

- Nu presser du mig ind i spekulationer igen, sagde den 53-årige og ønskede ikke at sige noget om det ud over:

- Jeg er skuffet over, at jeg sidder her.

Eddiedrabet: Her er tiltalen De to mænd på 46 og 53 år er tiltalt i forening for: - At have skudt flere gange mod Eddie Christensen med et håndskydevåben 9. maj sidste år om aftenen på Rendborgvej nord for Frederikshavn. - Umiddelbart herefter at have anbragt offeret på et brændende bålsted, hvor han var placeret indtil 11. maj sidste år. Eddie døde ifølge anklageskriftet som følge af skuddene og/eller afbrændingen. - At have anbragt ligresterne i to olietønder 11. maj, som den 53-årige tiltalte samme dag fragtede til Hornværket i Frederikshavn. - Den 53-årige er desuden tiltalt for at have skudt Eddie Christensens hund Rocco med en revolver 10. maj om eftermiddagen på Rendborgvej, hvorefter han begravede liget af hunden i en vold på adressen. - Den 53-årige er også tiltalt for at have overdraget en Sig Sauer-pistol til den medtiltalte eller ladet ham sætte sig i besiddelse af den. - Den 46-årige er tiltalt for besiddelse af pistolen, som han opbevarede i en natbordsskuffe i et værelse. Begge tiltalte, der er svenske statsborgere, kræves udvist. Vis mere Vis mindre

Da hans forsvarer, Karina Skou, spurgte mere til det, sagde han:

- Man kan se på straffen for mord og usømmelig omgang med lig. Og hvis man forestiller sig, at frihed er punkt a, jeg står på punkt b, og han (den medtiltalte, red.) står på punkt c, så kan man forestille sig, at han vil tromle over mig, sagde han.

Fik næsten hjerteslag

Da han blev spurgt af sin 46-årige medtiltaltes forsvarer, om han kunne forestille sig, at det var ham, der havde dræbt Eddie, svarede han:

- Følelsesmæssigt nej. Jeg kan ikke forestille mig det.

Den 53-årige afviser fuldstændig, at han har noget med drabet eller afbrændingen af Eddie Christensen at gøre.

- Jeg har læst hans (den medtiltalte, red.) forklaring en gang. Jeg fik næsten hjerteslag. Han mener jo, at det er mig, der har gjort det. Og det er barokt. Fuldstændigt.

Den 53-årige har forklaret, at han ikke har lagt mærke til, at der var et bål kørende på ejendommen nord for Frederikshavn, i tiden efter at politiet mener, at Eddie er blevet dræbt. Ligeledes forklarede han, at han heller ikke havde hørt skud.

Han forklarede, at hans soveværelse var isoleret, at han kun har 25 procent hørelse, og at han desuden havde drukket 15 øl. Og han sov tungt, når han havde drukket så meget.

Den 46-åriges forklaring kommer først på torsdag, men hans forsvarer har allerede luftet, at hans forklaring vil være ganske anderledes end den 53-årige medtiltaltes.

Der bliver ført i alt 21 vidner i sagen, der kører over ni retsdage. Dommen ventes at falde 5. oktober.