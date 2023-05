Ældre ægtepar i alvorlig tilstand: Fire uheld på kort tid

Opdatering 17:29

Politiet meddeler på Twitter, at der er ryddet op og fuld farbart ved samtlige uheld.

Tirsdag eftermiddag er myldretrafikken blevet ramt af en række uheld flere forskellige steder på Sjælland.

Det fremgår af tweets fra DR P4 Trafik.

Ekstra Bladet har talt med Midt- og Vestsjællands Politi, der oplyser, at et uheld på Kalundborgvej har resulteret i, at et ældre ægtepar er blevet kørt til hospitalet i alvorlig tilstand - men uden for livsfare.

Politiet oplyser, at ægteparret blev påkørt på et fodgængerfelt med en hastighed, der vurderes til under 50 km/t.

- Personen, der kørte personbilen, ringede selv til politiet, og har været samarbejdsvillig hele vejen igennem, siger Mikael Rahm, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har på baggrund af de påkørtes alder underrettet deres pårørende.

Ekstra Bladet har også talt med Københavns Politi, der oplyser, at de er til stede ved en bil i flammer på Øresundsmotorvejen kort før København C i retning imod Avedøre.

- Vi er til stede derude, men jeg ved ikke, hvorfor bilen er i brand. Føreren er ude, og der er ingen fare, lyder det fra vagtchef Jonathan Wald.

Samtidig er der et uheld på Falster, et på motorvejen nær Ringsted samt en ulykke, der spærrer Kalundborgvej i Holbæk.

