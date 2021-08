Ældre cyklist er i kritisk tilstand efter ulykke

En cyklist er i kritisk tilstand, efter at han blev påkørt af en bil på Hovedvejen fra Struer mod Thisted lørdag ved middagstid.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Den tilskadekomne, der er en mand i 70'erne, er blevet bragt til hospitalet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til mediet.

De to trafikanter kørte i samme retning. Måske kan et vindstød have bragt cyklisten ud foran bilen, lyder et foreløbigt bud på en årsag til ulykken.

Som følge af påkørslen blev vejen spærret for trafik, skriver Dagbladet Holstebro Struer.