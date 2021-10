Ældre i nødråb: - De fortjener en rigtig røvfuld

Syv elscootere, som ældre borgere i Hedemarksvænge i Albertslund hyppigt gør brug af til bevægelsesfrihed, indkøb og lægebesøg, er blevet stjålet.

Nærmere sagt er de mange scootere blevet hugget fra bopælsadresserne på den københavnske vestegn inden for de seneste tre måneder. Nogle af tyvekosterne er blevet fundet rundt omkring i kommunen smadrede, men det er fortsat uvist, hvor størstedelen af de stjålne scootere befinder sig.

Nu har de ældre fået nok.

- Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg tager gerne 30 dage i spjældet for at stikke dem sådan nogen. Give dem en rigtig, rigtig røvfuld. Jeg synes ikke, det er drengestreger, men hærværk, for så mange menneskers liv bliver ødelagt, fortæller 64-årige Susanne Serup til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Susanne Serup (tv.), Linda Thillerup (mf.) og Jørgen Kjær (th.) har fået nok af scooter-tyvene. Foto: Tariq Mikkel Khan

Scooterne kan koste op til 25.000 kroner, og det er de færreste ældre, der kan smide beløbet på bordet, hver gang en scooter bliver stjålet. De har nemlig ikke en forsikring på scooterne, der dækker omkostningerne.

Få ældre har dog fået deres stjålne scooter tilbageleveret - men med flere skader.

- Knappen til farten er vredet over, lysknappen er ødelagt, spejlene har været vredet, og dækslet er smadret. Der er skader for flere tusinde kroner. Det er bare ikke i orden, fortæller Susanne Serup fra kælderen i boligområdet, hvor hun nu er nødsaget til at stille sin scooter.

Scooter til deling

Susanne Serup har tidligere haft sin scooter stående i baghaven. Inden for det seneste år har hun gennemgået flere operationer i knæ og hofte, og i dag har hun gangbesvær. Turen til kælderen er derfor belastende for hendes krop, men den 64-årige er nødt til det at sætte sit køretøj der. Hun ønsker nemlig ikke at få stjålet sin trehjulede scooter igen.

Situationen er noget anderledes for 63-årige Jørgen Kjær. Han har kræft og er tidligere blevet opereret i hjernen. Det har medført, at han i dag har hukommelsessvigt og balancesvær. Scooteren er derfor livsvigtig for den 63-årige.

På nuværende tidspunkt er Kjærs scooter væk, og han får derfor venner til at handle for ham. Ellers låner de ældre i nabolaget ham en scooter, når kan skal besøge sin syge mor.

- Han (Jørgen Kjær, red.) har det virkelig skidt. Den stakkels mand kan jo ikke komme langt med sin rollator, for Jørgen kan dårligt nok gå. Vi er gode i nabolaget til at låne ham en scooter, når han skal handle eller besøge sin syge mor i Glostrup, fortæller 62-årige Linda Thillerup, som er nabo til kræftramte Jørgen Kjær.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er kun Susanne Serup (tv.), der har fået sin scooter tilbage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kontakter nu berørte borgere

De ældre i Hedemarksvænge har en formodning om, at det er skoledrenge på 14 til 15 år, der har stjålet de mange scootere. Seniorerne fortæller til Ekstra Bladet, at disse skoledrenge tidligere har ringet på dørklokker for at spørge om arbejde til ekstra lommepenge. De ældre takkede nej til tilbuddet, og kort efter blev deres blomster ødelagt, dørklokker smadret, og scooterne var væk.

Københavns Vestegns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at politikredsen har modtaget syv anmeldelser om stjålne elscootere i Hedemarksvænge, men det er først efter Ekstra Bladets henvendelse, at man har taget kontakt til de berørte borgere.

- Vi er taget ud for at snakke med borgerne, men vi har ikke fået noget at vide derfra, hvem det kunne være. Vi lægger os ikke fast på noget, før vi har nogle indikationer på, hvem der kunne stå bag det, fortæller Søren Uhre, vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi og leder af lokalpolitiet i blandt andet Albertslund.

- Hvornår har I taget kontakt til de berørte borgere?

- Vi har først været derude i dag (torsdag 7. oktober, red.).

- Hvorfor er I først taget derud i dag, når scooterne er blevet stjålet måneder tilbage?

- Som jeg er blevet informeret, er de (anmeldelserne, red.) kommet ind løbende. Vi var derude i dag blandt andet for at afklare, om der skulle være flere, der havde sager at melde, end de syv vi kender til. Det viste sig ikke at være tilfældet.