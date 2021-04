Ældre kvinde forsøgt voldtaget: Yngre mand anholdt

26-årig mand sigtes for forsøg på sexoverfald på kvinde i Tønder natten til fredag

En ældre kvinde er natten til fredag forsøgt voldtaget i sit eget hjem i Tønder. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at en 26-årig mand fra lokalområdet er anholdt i sagen. Det er planen, at den unge mand fremstilles i grundlovsforhør tidligt på eftermiddagen.

I pressemeddelelsen lyder det:

'Politiets efterforskning pegede først på, at gerningsmanden skulle være en 48-årig mand fra samme område, men den videre efterforskning viste, at han sandsynligvis ikke havde noget med sagen at gøre.

I stedet er den 26-årige mand altså blevet anholdt og sigtet i sagen. Han skal ifølge politiet være brudt ind hos den ældre kvinde.

Kvinden er chokeret men har ikke lidt fysisk overlast, står der i pressemeddelelsen. Der er efterfølgende blevet sat ekstra politipatruljer ind i området for at genoprette trygheden.

Syd- og Sønderjyllands Politi anmoder om lukkede døre ved grundlovsforhøret.'

Umiddelbart oplyser politiet ikke, hvordan den anholdte stiller sig til sigtelsen om forsøg på voldtægt.

Overfor Ekstra Bladet ønsker Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, ikke at uddybe sagen yderligere.

Det er derfor ikke muligt at beskrive, hvad der i første omgang fejlagtigt førte på sporet af den 48-årige mand, og hvad der siden sendte politiet i retning af den 26-årige, der nu er anholdt i sagen.

Helle Lundberg ønsker heller ikke at oplyse, om den sigtede og offeret i sagen kender i hinanden i forvejen, eller om der er tale om et tilfældigt offer.