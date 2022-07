Ældre kvinde franarret 271.000 kr

En 69-årig kvinde er seneste offer for den bølge af svindel, der på det seneste har bredt sig i Danmark.

Igennem den senere tid har der været en længere række af lignende sager. Ekstra Bladet har tidligere talt med Herdis, der også har været udsat for denne form for svindel.

Ifølge Midt- og Vestsjællands døgnrapport udspandt svindlen sig tirsdag, hvorefter hun onsdag opdagede, at hun var blevet fuppet og derfor kontaktede politiet.

I den aktuelle sag var der tale om både en falsk bankmand og senere en falsk politimand.

I døgnrapporten oplyses det, at kvinden ved 14-tiden blevet ringet af en fremmed kvinde, der præsenterede sig som en medarbejder fra Nordea.

Stillede om til falsk politimand

Årsagen til opringningen var en mistanke om, at nogen var ved at svindle med pengene på den 69-åriges bankkonti, så svindlen skulle snarest muligt anmeldes til politiet. Den falske bankkvinde kunne straks stille om til politiet, så den 69-årige sekunder senere indledte en samtale med en mand, der præsenterede sig som en politimand.

Han fik overbevist den 69-årige om, at hun kunne redde sine penge ved uden tøven at overføre dem til konti, som han anviste i telefonen. Den 69-årige fulgte den falske politimands vejledninger og overførte pengene, idet den falske politimand hele tiden oplyste, at overførslerne skulle ske meget hurtigt.



Senere på eftermiddagen fik den 69-årige talt både med en bekendt og et familiemedlem om forsøget på svindleri på hendes bankkonti, hvorefter en opringning til banken afslørede, at svindlen først var sket i forbindelse med den falske politimands vejledning til den 69-årige.

Et samlet beløb på 271.000 kr. var blevet overført til fremmede bankkonti, hvilket den 69-åriges bank ville forsøge at få stoppet – om muligt.

Efterforskning fortsætter

Den foreløbige efterforskning i sagen viste, at det mobiltelefonnummer, som der blev ringet fra, var et taletidskort uden abonnentoplysninger. Efterforskningen fortsætter nu i sagen ud fra oplysningerne om pengetransaktionerne.



Politiet vil igen erindre om vigtigheden i at passe meget godt på personlige og fortrolige oplysninger, som man ikke bør videregive til personer, hvis identitet ikke umiddelbart genkendes.

I tilfælde af tvivl om et telefonopkalds ægthed er politiets opfordring, at man ringe retur til bankens eller politiets hovedtelefonnummer for at blive stillet om til den navngivne medarbejder, som har ringet. Når et bedragerisk forhold erkendes, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte sit pengeinstitut for – om muligt – at få stoppet eventuelle pengeoverførsler til fremmede bankkonti.

Politiet har gentagne gange advaret imod svindel og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Også i Værløse: Kvinde forsøgt svindlet

Nordsjællands Politi oplyser i deres døgnrapport, hvordan en ligeledes 69-årig kvinde i Værløse har været udsat for et lignende bedrageri-forsøg.

Ved 21-tiden anmeldte hun, at hun tidligere på dagen var blevet udsat for forsøg på bedrageri. En mand havde telefonisk henvendt sig til hende og udgivet sig for at være fra hendes bank.

Ifølge manden var der en mistænkelig hævning fra kvindens konto, hvorfor hun skulle udlevere sin pinkode til manden. Herefter forklarede manden, at en kollega fra banken ville komme forbi kvindens adresse og afhente hendes hævekort.

En mand dukke efterfølgende op på hendes adresse, men kvinden fattede her mistanke til manden og ville derfor ikke udlevere kortene til ham. Manden, som mødte op på adressen, beskrives som: ikke etnisk dansk af udseende, 25-27 år, ca. 175 cm, kraftig af bygning, mørk i huden, med mellemlangt sort hår. Iført hvid T-shirt, sorte bukser samt briller med sort stel. Talte dansk med accent.



Nordsjællands Politi gør opmærksom på, at banker ikke benytter sig af sådanne fremgangsmåder. Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted og bede om at blive viderestillet til personen for at få oplysningerne be- eller afkræftet.

Her er det vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende virksomhed og ikke ringer til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser.