Ældre kvinde med rollator væltet og berøvet

Det kunne være gået helt galt for en 92-årig kvinde mandag middag klokken 12.30 på en sti ved Birkedalsvej i Aarhus-forstaden Viby J.

Her gik hun fredeligt rundt med sin rollator, da det pludselig udviklede sig dramatisk. Ifølge Østjyllands Politi kom to mænd løbende bagfra for at frarøve hende en taske.

'Rykket i tasken var så hårdt, at rollatoren blev revet fremad, og kvinden væltede ned på siden. Hun nåede kun lige at se en mand i mørkt tøj løbe med tasken,' skriver politiet.

Heldigvis kom kvinden ikke alvorligt til skade, og da en borger fandt hende liggende på jorden, blev politiet hurtigt tilkaldt.

De efterlyser nu to unge mænd med følgende signalement:

A. Mand, mellemøstlig af udseende, 15-20 år, 160-170 cm høj. Kraftig af bygning. Iført mørkt tøj.

B. Mand, 160-170 cm høj. Almindelig kropsbygning. Iført mørkt tøj.

Kvindens taske og pung blev kort efter fundet i et buskads nær gerningsstedet. Kun et par hundrede kroner var blevet taget, men politiets hunde og efterforskere fandt ikke yderligere spor af gerningsmændene.

Sagen her nu fået politiet til at undersøge, om der er en sammenhæng med en anden lignende sag. På Fredensvang Runddel i Viby søndag 30. maj forsøgte to gerningsmænd også at hive tasken fra en kvinde, der blev væltet omkuld.