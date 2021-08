Ældre kvinde snydt af sms fra 'SKAT'

En 73-årig kvinde har tirsdag kontaktet Østjyllands Politi, eftersom hun er blevet udsat for et forsøg på bedrageri. Den ældre kvinde modtog efter sigende en sms fra SKAT, hvori hun blev bedt om at oplyse cpr-nummer, login og kode til sin netbank.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

I første omgang troede kvinden, at det rent faktisk var SKAT, der havde skrevet til hende. Derfor tøvede hun ikke og sendte sine personoplysninger.

Kontaktede banken

Efterfølgende gik det op for kvinden, at situationen virkede forkert, og derfor kontaktede hun banken, der hjalp hende med at få skiftet koderne. Det viste sig, at der ikke var hævet penge fra kvindens konto.

Østjyllands Politi skriver i døgnrapporten, at SKAT aldrig vil bede om koder eller betalingsoplysninger i en sms eller mail. Bliver man udsat for dette, er SKAT ikke afsenderen.

På www.skat.dk kan der findes eksempler på falske mails og sms'er. På selvsamme hjemmeside er der også gode råd til, hvordan man skelner mellem de rigtige og falske beskeder.