Ældre kvinder ringet op af 'banken': Politiet har fået gennembrud

To personer er anholdt for at ringe op og udgive sig for at være fra banken

En stigende tendens blandt svindlere har den seneste tid været at ringe op til særligt ældre borgere og udgive sig for at være en myndighedsperson eller bankrådgiver for at narre penge eller oplysninger ud af folk.

Politiet har gentagne gange opfordret folk til at være på vagt over den type opkald, men nu har politiet tilsyneladende fået et gennembrud i forhold til en række af opkaldene.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Således er to mænd på henholdsvis 21 og 24 år blevet anholdt for at stå bag en stribe af bedragerier, hvor de har udgivet sig for at være særligt ældre kvinders bankrådgivere.

'Kollega' kom efter kort og kode

Politiet oplyser, at der er tale om 43 ensartede forhold, hvor kvinderne er blevet ringet op på en fastnettelefon af en person, der har påstået at være fra banken.

Her har kvinderne fået at vide, at nogen er i færd med at misbruge deres konto, hvorfor en kollega fra banken vil komme ud til kvinden for at hente kort og kode, så det kan blive spærret.

Ulla snydt for 100.000: - Slut med at have tiltro til nogen

I omkring halvdelen af tilfældene har gerningsmændene haft held med at få kort og kode udleveret, så de efterfølgende har hævet et større beløb fra ofrenes konti.

I løbet af den seneste måned har politiet imidlertid efterforsket sagerne, og blandt andet ved hjælp af gode vidneforklaringer er det lykkedes at finde frem til de to mænd, der nu er anholdt.

Forventer flere anholdelser

De er sigtet for i alt 96 forskellige forhold, der omhandler bedrageri og databedrageri, oplyser politiet.

- Vi har lagt en del kræfter i at efterforske de her sager, så vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at vi foreløbigt har fået anholdt to mænd, som vi mener har været en del af den gruppe, der har stået bag bedragerierne, lyder det fra vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard i pressemeddelelsen.

De to mænd bliver fredag klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Sådan blev Ulla franarret sin formue: Banken vil ikke hjælpe

Politiet mener, at flere andre har været involveret i svindlen, hvorfor de forventer at anholde flere personer i sagen. Derfor vil politiet også bede om dørlukning i forbindelse med grundlovsforhøret.