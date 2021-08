Ældre mand fundet død i sit hus

Søndag klokken 05.02 fik politiet en anmeldelse om brand, hvor en villa i Skibby stod i flammer.

Politiet rykkede ud til adressen, og her fandt de en 82-årig mand, der blev fundet død i sin brændende villa på Højtoften.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Flemming Hansen til Ekstra Bladet.

- Vi undersøger det som et mistænkeligt forhold. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvorfor der er gået ild i huset, siger vagtchefen.

Huset er blevet afspærret, mens politiet arbejder på adressen. Vagtchefen afviser, at rygning i sengen skulle være årsag til branden, da manden ikke røg.

Der er opstået en del indvendige skader på villaen, hvor tagpladerne sprang af. Politiet fortæller, at der er asbest i taget, hvorfor ordensmagten advarer mod at pille ved tagpladerne.

Politiet undersøger et dødsfald som et mistænkeligt forhold, hvis man ikke med sikkerhed kan fastslå dødsårsagen. Det gør de for at sikre spor i tilfælde af, der skulle ligge en kriminel handling bag.