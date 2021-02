Ældre mand havde peberspray i kopholder

Han havde den for at kunne forsvare sig

En 75-årig mand fra Møn blev lørdag sigtet for overtrædelse af våbenloven.

I hans kopholder mellem fører- og passagersædet stod der nemlig ikke kaffe, men en peberspray.

Det opdagede færdselspolitiet, da de under en rutinekontrol standsede manden klokken 16.16 på Klintevej ved Borre. Det fremgår Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

- Manden forklarede, at han havde den til brug for selvforsvar, siger kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Palle Hansen til Ekstra Bladet.

Ingen undskyldning

At han havde erhvervet en peberspray var i sig selv ikke et problem. Siden 1. januar 2019 har været lovligt at anskaffe peberspray til selvforsvar i eget hjem. Ordningen er imidlertid blevet rullet tilbage, og siden 1. februar i år er det atter ulovligt at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse.

Indtil 31. marts kan man dog aflevere sin peberspray hos politiet, hvilket en del ifølge ordensmagten har benyttet sig af.

Det er derfor også lovligt at transportere en peberspray, hvis man altså er på vej for at aflevere den til et af politiets afleveringssteder.

Det gjaldt dog ikke den ældre mand:

- Han kom ikke med nogen undskyldning om, at han var på vej for at aflevere pebersprayen, siger Palle Hansen.

Bødesmæk

For borgere i Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds kan pebersprayen afleveres i Slagelse, Næstved, Vordingborg, Nykøbing og Nakskov.

Var manden blevet standset, mens pebersprays til private stadig var lovligt, var han stadig kommet i karambolage med politiet.

Pebersprays har hele tiden været forbeholdt hjemmet, og det har hverken været lovligt at bære peberspray i tasken eller køre rundt med den i bilen,

Manden kan se frem til en bøde. Størrelsen er indtil videre ikke oplyst

Pebersprayen blev konfiskeret af politiet.