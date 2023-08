Ældre mand i kritisk tilstand: Fundet i sø

En ældre mand er tirsdag aften kørt med politieskorte til hospitalet, efter han blev fundet i en sø i Lillerød..

- Han er ukontaktbar og er kørt til hospitalet i kritisk tilstand, fortæller vagtchef hos Nordsjællands Politi Cristian Marcussen til Ekstra Bladet.

Politiet ved for nu ikke, hvordan manden er endt i søen, men vagtchefen oplyser, at politiet ikke mistænker, at der ligger en kriminel handling bag.

Manden er ankommet til søen ved Rådhusvej på sin elscooter, som blev fundet i nærheden, lyder det.

Det var en borger, der fandt den ældre mand og ringede 112.

- Vi er stadig til stede derude og er ved at klarlægge, hvad der er sket, siger Christian Marcussen.