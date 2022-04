Ældre mand sigtet for drab

72-årig mand fængslet for drab på sin 73-årige hustru ved et hemmeligt grundlovsforhør

Fyns Politi har holdt kortene tæt ind på kroppen i sag, hvor en 73-årig kvinde i går mistede livet i Svendborg.

Nu oplyser politiet på Twitter, at kvindens 72-årige mand er varetægtsfængslet for drab i forbindelse med sagen. Manden er blevet fremstillet ved et hemmeligholdt grundlovsforhør tidligere i dag, søndag.

Ifølge et opslag på Twitter fremgår det, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Her er der dog ikke tale om den fulde sandhed, for Fyns Politi har i forbindelse med sagen ikke ønsket overhovedet at melde ud, om der var en anholdt i sagen om den 73-åriges død - eller om der ville ske en fremstilling i grundlovsforhør.

Politiet melder nu ud, at man antager, at motivet bunder i tragiske familie-omstændigheder, og at sagen fortsat er under efterforskning.

Man har ikke yderligere oplysninger til sagen, lyder det endvidere.

Kvinden blev fundet død i parrets hjem udkanten af Svendborg.