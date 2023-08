Kun i Ekstra Bladet

De kreative løgnehistorier for at forvirre, distrahere og snyde ældre mennesker har tilsyneladende ingen øvre grænse, hvis man ser på sigtelserne mod syv kvinder og to mænd, der er sigtet for omfattende tricktyverier mod ældre borgere i deres eget hjem i københavnsområdet.

Det yngste offer var en mand på 70 år, og det ældste var en kvinde på 102 år.