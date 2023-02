Ældre på farlig køretur

Adskillige skræmte bilister anmeldte mandag omkring klokken 18.22, at de havde mødt ikke blot én, men to spøgelsesbilister, som kørte sydpå ad Sydmotorvejen, men i det nordgående spor.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Politiet fortæller, at det lykkedes at undgå færdselsuheld, men at flere trafikanter samtidig måtte foretage bratte undvigemanøvrer for ikke at havne i et sammenstød.

Flere politipatruljer blev sendt til motorvejen, hvor politiet fik standset de to bilister. Den ene var en 76-årig kvinde fra Holbæk og den anden en 86-årig mand fra Væggerløse. Det er endnu ikke fastslået, om der er nogen forbindelse mellem de to trafikanter, men de blev begge to sigtet for ikke at rette sig efter anvisningerne for færdslen, og den 86-årige blev også sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.

Begge biler blev beslaglagt på stedet.

Politiet hører gerne fra trafikanter, herunder især føreren af en hvid kassevogn og en lastbil, som måtte undvige for at undgå et sammenstød. Ring til politiets servicecenter på telfon 114.

