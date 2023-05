Æskestiv i Roskilde: Chauffør kørte ind i skilt

2,52.

Så meget lå promillen på for en 65-årig buschauffør fra Roskilde, inden han næsten formåede at køre galt.

For med den enorme promille gik der ikke lang tid før, at chaufføren kom på afveje og ramte direkte ind i et vejskilt på Stændertorvet i Roskilde.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Episoden fandt sted 30. juli sidste år, hvor den berusede chauffør kørte ind i skiltet og knækkede bussens højre spejl af til chok for både bussens passagerer og Stændertorvets gæster.

Efter at have stoppet ved det nærmeste busstoppested trådte den vaklende chauffør så ud af bussen for at undersøge de skader, som han havde pådraget bussen.

Kort efter fik chaufføren inddraget sit kørekort af politiet.

Han blev senere idømt en en bøde på 16.500 kroner samt 20 dages fængsel. Derudover blev han også pålagt at skulle gå i behandling for alkoholisme.

