Afblæser efterlysning af nordirsk mand

En 29-årig nordirsk mand har været forsvundet siden 13. juli, men tirsdag blev han endelig fundet igen.

Han blev sidst set i Aalborg, og 27. juli valgte Nordjyllands Politi at efterlyse manden.

Det førte til en henvendelse fra de tyske myndigheder, der har været i kontakt med manden, og de har konstateret, at han er i live. Dermed afblæser politikredsen efterlysningen af nordiren.

Det fortæller politikommisær Simon Hjort Jacobsen fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelse.

- Da den 29-årige mand er truffet i live i Tyskland, hvor han har taget ophold af egen fri vilje, har vi intet grundlag for at mistænke, at der er sket en forbrydelse i forbindelse med hans afrejse ud af landet.

- Derfor aflyser vi vores efterlysning af ham, siger politikommisæren.

Nordjyllands Politi oplyser desuden, at de pårørende er underrettet.