Affyrede bomberør mod politiet

En 18-årig mand er den første til at blive sigtet efter en ny bestemmelse i straffeloven, efter at han affyrede et bomberør mod politiet

Politiet anholdt 22. december lidt før klokken 22 en 18-årig mand i Silkeborg.

Anholdelsen skete, efter at manden havde affyret et bomberør mod en politibil, der holdt for rødt i krydset Nordre Ringvej/Kejlstrupvej.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Skuddene eksploderede få meter fra patruljebilen, der blev ramt af fragmenter,' skriver politiet.

Efter at politiet har kigget på overvågningsbilleder er den 18-årige mand onsdag blevet sigtet for at have skudt fyrværkeri mod politiet.

Første sigtelse efter ny bestemmelse

Manden er dermed den første, der bliver sigtet efter paragraf 119 b, der er en ny bestemmelse i straffeloven.

Bestemmelsen betyder, at angreb med genstande, som for eksempel sten og fyrværkeri, på personer i offentlig tjeneste straffes hårdere.

Den blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 3. december, idet politikerne ønskede at understrege alvoren ved den form for forbrydelse.

12 dage senere blev det desuden vedtaget også at skærpe straffen for at affyre genstande mod almindelige borgere. Straffen for at affyre fyrværkeri mod en person blev skærpet med en tredjedel, hvilket vil sige, at en tredjedel af den 'normale' straf vil blive langt oven i straffen, således at en dom på seks måneders fængsel i stedet vil give otte måneders fængsel.