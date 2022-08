Affyrede skud mod FBI-kontor: Nu er han dræbt

En bevæbnet mand, der torsdag forsøgte at bryde ind i FBI's kontor i Cincinnati i delstaten Ohio, er blevet dræbt.

Manden blev skudt natten til fredag dansk tid, efter at han pegede sin pistol mod politiet.

Det oplyser politiet i Ohio.

Den dræbte affyrede en sømpistol og flashede en AR-15, inden han stak af fra FBI-bygningen kort efter klokken ni om morgenen lokal tid.

Gemte sig i kornmark

Manden nåede at flygte 500 kilometer væk til Clinton County, hvor politiet fandt ham i en kornmark. Her nægtede han at overgive sig, og da politiet nærmede sig, trak han en pistol og affyrede skud.

Politiet skød igen - og dræbte manden, skriver avisen The New York Times.

Manden er blevet identificeret.

Anonyme kilder i politiet oplyser til NBC News, at den dræbte var til stede, da den amerikanske kongres blev stormet 6. januar sidste år.

Det er dog endnu ikke bekræftet officielt.

Medier: Planlagde angreb

På diverse profiler på sociale medier har den dræbte delt billeder af sig selv fra et Trump-rally dagen før, at Kongressen blev stormet, ligesom han offentligt har vist støtte til den højre-nationalistiske gruppe Proud Boys. Det skriver blandt andre avisen The Washington Post.

De seneste dage har manden i opslag på Truth Socia skrevet, at han planlagde et angreb på FBI.

Ifølge amerikanske medier er mandens konto på Truth Social, en platform som Donald Trump står bag, nu blevet slettet.