Affyrer skud fra cykler

Københavns Politi kobler to skudepisoder i byen torsdag aften sammen.

Det fortæller den centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen tidligt fredag morgen.

Ingen personer er kommet til skade under skudepisoderne, men i det ene tilfælde blev der skudt mod en 22-årige mand nær Føtex på Frederikssundsvej i Hussum omkring klokken 22.30.

Billeder fra stedet viser, at der er fundet mindst én pistol af politiet under efterforskningsarbejdet. Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet skulle der være fundet to pistoler.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Her var en patrulje til stede af andre årsager, da der lød fire-fem skud fra to personer på cykler.

- De bliver råbt an af patruljen på stedet, men de stikker af og efterlader sig cyklerne og våben på stedet, siger Kenneth Jensen.

Kort inden blev der skudt mod en lejlighed Ved Volden ikke langt derfra. Heller ikke her blev nogen ramt, men der er fundet skudhuller i en væg og i en rude i lejligheden.

Det er disse episoder, som politiet har en teori om kan have forbindelse til hinanden.

- Det er så tæt på, at vi sætter de to ting sammen, siger Kenneth Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Politiet har ikke fanget de mistænkte, der beskrives som to mørkklædte mænd med halsedisser.

- Vi er interesseret i at høre fra borgere, der kunne have set noget om aftenen, siger Kenneth Jensen.

Tidligt fredag morgen er politiet ved at have afsluttet undersøgelser på gerningsstedet.

Både hunde og teknikere har undersøgt stedet, og den forurettede er blevet afhørt.

- Han har ikke selv nogen opfattelse af, at nogen vil ham det ondt. Så vi efterforsker bredt. Det kan både have relation til nærområdet eller være banderelateret, siger efterforskningslederen.

Ifølge Kenneth Jensen er den forurettede kendt af politiet i forvejen.

Politiet arbejder fredag videre med sagen, hvor der blandt andet skal indsamles overvågning fra området.