Afgørelse i 'dukke-sag': Mørklægning fortsætter

Forsvarsadvokat Ulrik Sjølin får fortsat ikke at vide, om 'nogen førte hånden' på politiet, da tre coronademonstranter blev sigtet for at ville afpresse regeringen og Folketinget

Hvem der står bag anmeldelsen mod tre coronademonstranter, forbliver i det uvisse.

Det har Retten ved Frederiksberg afgjort tirsdag, efter forsvarsadvokat Ulrik Sjølin har forsøgt at finde ud af, om 'nogen førte hånden' på politiet, da tre mænd i trediverne blev sigtet for at ville afpresse regeringen og Folketinget, efter de hængte en dukke op af statsminister Mette Frederiksen i en lygtepæl til en coronademonstration 23. januar sidste år.

'HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!', stod der blandt andet på dukken.

Politiet har nemlig ikke villet udlevere oplysninger om, hvem der står bag anmeldelserne, til forsvarsadvokat Ulrik Sjølin, der repræsenterer den ene af de tre mænd, der nu er tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen.

Derfor forsøgte han i sidste uge at gå rettens vej for at få svar på sine spørgsmål. Men uden held.

- Det er mærkeligt, at retten medvirker til hemmeligholdelse. Jeg har aldrig haft en sag før, hvor jeg ikke har vidst, hvem der var anmelder, siger Ulrik Sjølin til Ekstra Bladet.

Ifølge forsvarsadvokaten er årsagen til, at han ikke får medhold, at sagen nu er skåret ned til en sag om trusler. De tre coronademonstranter blev først sigtet efter nogle af de tungeste paragraffer i straffeloven, der handler om 'statskup', men det blev sidenhen opgivet.

Nævnte kontroversiel sag

Da Ulrik Sjølin skulle argumentere for sin sag ved retsmødet i sidste uge, kom han med forskellige bud på, hvem der kan stå bag anmeldelserne.

Han spekulerede både i, om det kunne være statsministeren selv, eller om det kunne være en privatperson, der syntes, at det var for meget, eller om det kunne være en embedsmand fra Statsministeriet, der havde ringet til politiet.

Han nævnte blandt andet en artikel fra Ekstra Bladet 4. oktober 2020, som afslørede, at departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen lagde pres på toppen af dansk politi og efterfølgende fik særbehandling, da hun anmeldte et slagsmål ved sin bopæl i Indre By i København som et eksempel.

På trods af at Barbara Bertelsen ikke var øjenvidne til voldsepisoden, lykkedes det hende gennem den daværende rigspolitichef at sætte en større efterforskning i gang.

- Problemet er, at hun ringer direkte. Jeg har selv haft sagen i hånden, og Barbara Bertelsen fik en skrivelse på ni sider om, at man nu afsluttede efterforskningen, sagde Ulrik Sjølin om sagen fra 2019.

Forsvarsadvokaten har kæret byrettens afgørelse til landsretten.