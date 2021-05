Afgørende vidner: Hun havde fået nok

Forklaringer fra tre vigtige vidner var helt centrale for norsk politis mstanke om, at den norske milliardær Tom Hagen har slået sin hustru Anne-Elisabeth Hagen ihjel.

Det er kommet frem i en ny bog om den spektakulære sag, skrevet af to journalister fra TV2 i Norge.

Vidnerne reagerede, da poltiiet under en pressekonference 9. januar 2019 meddelte, at milliardærfruen var blevet kidnappet.

Hun forsvandt fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Ægtemanden har forklaret, at han fandt et trusselsbrev med krav om løsesum fra kidnapperne.

Men flere af hustruens venner havde en anden teori, som de ringede og fortalte til politiets tip-telefon.

Arkivfoto af Tom Hagen, der er multimilliardær og en af norges rigeste mænd. Foto: Ritzau Scanpix

Klar til skilsmisse

De tre vidner, som alle var en del af samme forening som Anne-Elisabeth Hagen, så hende få uger, før hun forsvandt. En af dem beskrev den 68-årige kvinde som 'knust' og 'trist'. Hun skal have betroet sig til flere af vennerne om, at hun havde det vanskeligt i ægteskabet, og at det bundede i en konflikt, som lå en del år tilbage i tiden.

Et kvindeligt vidne, som har kendt fru Hagen i mange år, fortalte politiet, at hun aldrig har set veninden på den måde før. I bogen fremgår det, at vidnet beskrev milliardærfruen som såret, men bestemt. Det virkede, som om at hun 'havde fået nok' og var klar til at søge skilsmisse.

At Anne-Elisabeth Hagen skulle være kidnappet af ukendte gerningsmænd, der var ude på at tjene penge, kunne de tre vidner overhovedet ikke få til at passe sammen.

- Så tilfældig er verden ikke, sagde det ene vidne ifølge bogen, der hedder 'Lørenskog-mysteriet'.

Nægter sig skyldig

Vidneforklaringerne blev senere en vigtig del af bevisgrundlaget mod Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd. I sagen indgår også, at politiet har fundet dokumenter om skilsmisse og seperation, som tilbage i 2012 blev gemt på en computer, politiet mener tilhørte den forsvundne kvinde.

I februar 2017 skal 'nogen' også have googlet 'hvordan søge skilsmisse'.

Norsk politi har brugt meget tid på at undersøge mulige konflikter i ægteskabet.

– Det er åbenbart i en sag som denne, at relationen mellem ægefæller er vigtig, har anklager Haris Hrenovica tidligere udtalt til TV2 Norge.

Sagen tog en dramatisk dregning i april 2020, hvor Tom Hagen pludselig blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab. Han blev fængslet, men den fængsling omstødte Højesteret, og derfor er han på fri fod.

Manden har hele vejen igennem nægtet sig skyldig, og han har også afvist, at ægteskabet skulle være i krise, men sigtelsen mod ham bliver opretholdt.