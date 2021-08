Krimi ... 14. aug. 2021 kl. 08:44

Afleverede sølvskat: Nu er dusørjæger tiltalt

En 43-årig mand bragte en historisk sølvskat tilbage til rigmand i Gentofte, men i stedet for at indkassere en kæmpedusør, risikerer han nu at få en straf for indbrud eller hæleri