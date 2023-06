Aflysning i drabssag: 32-årig bliver i cellen

Korsør-mand sigtet og fængslet i sagen om drabet på Emilie Meng og for alvorlige overgreb mod en 13-årig pige og en efterskoleelev slipper i morgen for at møde i retten

- Fristforlængelsen er strøget på retslisten.

Det fastslog Susanne Bluhm, da Ekstra Bladet her til morgen spurgte ind til, om den 32-årige mand, der blandt andet er sigtet for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige og for at have dræbt Emilie Meng, vil kæmpe for ikke at få forlænget sin varetægtsfængsling.

Det vil han ikke. Mandens forsvarer, Karina Skou, bekræfter også, at manden frivilligt har accepteret, at han også i de næste fire uger skal opholde sig i en arrestcelle et ukendt sted i Danmark.

Ingen af de to jurister ønsker at kommentere den situation nærmere.

Den sigtede og varetægtsfængslede mand virkede meget beklemt og gjorde ikke meget væsen af sig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør efter anholdelsen af ham i sagen om bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige. Privatfoto

Den 32-årige mand blev 16. april anholdt i sit hjem i Korsør under stor, landsdækkende medie-opmærksomhed, og kort efter kunne Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi melde ud, at den 13-årige pige, der blev bortført et døgn og tre timer i forvejen, var fundet i live.

Manden blev dagen efter varetægtsfængslet i sagen og sigtet for at have bortført og voldtaget pigen og udsat hende for vold. Han erkendte sig skyldig i ukendte dele af sigtelsen, og nægtede at have noget med resten at gøre.

Sigtelse: Dræbt ved kvælning

Senere blev den 32-årige mand desuden sigtet for også at have bortført, voldtaget og dræbt Emilie Meng ved kvælning.

Den 17-årige Korsør-pige forsvandt 10. juli 2016. Hun blev efter en omfattende eftersøgning fundet dræbt juleaftensdag samme år i en sø ved Regnemarks Bakke mellem Ringsted og Køge.

Endelig blev den samme mand sigtet for vold mod en efterskolepige og forsøg på at voldtage hende sidste år i Sorø. Manden er sigtet for at have truet pigen med kniv, ligesom han slog hende i maven med knyttet hånd. Han forsøgte at frihedsberøvelse pigen og satte sig på hendes ryg.

Han satte ifølge sigtelsen strips på hendes håndled og holdt hende for munden. På et tidspunkt slæbte han hende hen ad jorden.

Sigtet 32-årig: Målmand, mobbeoffer og god til matematik

Manden er desuden sigtet for at have haft til hensigt at udsætte pigen for voldtægt. Men det mislykkedes, fordi pigen skreg op. Han skal i stedet have sagt til sit offer, at hun skulle tælle til 100, og han forlod stedet, lød det under anklagerens oplæsning af sigtelsen mod manden.

De nye sigtelser nægter den 32-årig mand sig uden undtagelse skyldig i.

Især den gennem en årrække uopklarede sag om drabet på Emilie Meng har gennem årene været en torn i kødet på politiet og en uforglemmelig historie for mange danskere.

Mystik om spor i køretøj

Pigen forsvandt på vej hjem efter en bytur med veninder, og politiet blev efterfølgende kritiseret for ikke at have taget hendes forsvinden alvorligt nok, samt at der ikke var indsamlet video-overvågning flere steder i Vestsjælland.

Et år efter Emilie Mengs forsvinden og et halvt år efter hun blev fundet dræbt og forsøgt skjult frigav politiet en information om en lys Hyundai i30, som var blevet filmet af et overvågningskamera ved Korsør Station. Det var lige omkring tidspunktet for pigens forsvinden.

Optagelserne var så dårlige, at politiet måtte bruge udenlandske eksperter og foretage flere rekonstruktioner med forskellige biler, før man turde melde ud, nøjagtig hvilket bilmærke, der var tale om.

Den uopklarede sag om bortførelsen af og drabet på Emilie Meng har igennem årene kastet stor interesse af sig i den danske befolkning. Privatfoto

Efter anholdelsen af den 32-årige i sagen om pigen ved Kirkerup kom det frem, at han havde ejet en lys Hyundai i30 den sommer tilbage i 2016.

Køretøjet er siden lokaliseret af politiet og har været genstand for omfattende undersøgelser sat i værk af kriminalteknikere.

Om der er fundet spor i bilen, har offentligheden ikke fået indblik i. Grundlovsforhøret og de efterfølgende fristforlængelser er alle blevet afviklet bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

