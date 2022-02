Afpresser flere for tusindvis af kroner på togstation

Det er lykkes to engelsktalende mænd at tvinge personer til at hæve store pengebeløb på åben gade

To personer er mandag blevet afpresset af to udenlandske mænd til at hæve store pengebeløb. Det oplyser Nordsjællands Politi i en døgnrapport.

En 25-årig kvinde blev opsøgt af en engelsktalende mand på Lyngby Station. Manden overtalte kvinden til at låne ham 750 kroner, så han kunne komme hjem til sin familie i Paris.

Da kvinden havde indtastet sin pinkode, tog gerningsmanden i stedet 2000 kroner.

Forsøgte at stikke af

Kvinden forsøgte efterfølgende at stikke af fra den grådige tricktyv, men nu ankom en ny mand til stedet. Han manglede sjovt nok også penge til en billet til Paris.

Hun følte sig så overrumplet, at hun ikke turde andet end at hæve yderligere 2000 kroner.

Endnu en gang forsøgte det 25-årige offer at komme væk, men de to tricktyve blev ved med at presse hende. Det lykkedes dem at få hende til at hæve yderligere. Tricktyvene slap afsted med 6000 kroner.

Forfulgte 32-årig mand fra Lyngby til Hovedbanegården

De to tricktyve har spist godt den dag. En 32-årig mand blev også snydt af mændene, der lokkede ham til at hæve 400 kroner.

Nu var historien, at de skulle bruge pengene til modermælkserstatning til deres børn. Da manden ankom til Hovedbanegården, blev han igen opsøgt af tricktyvene, der ikke lod ham slippe så billigt anden gang. Her pressede de offeret til at hæve 2500 kroner.

Søger stadig efter gerningsmændene

Nordsjællands Politi mener, der er tale om samme personer i begge forhold om tricktyveri. De kigger nu videomateriale igennem for at finde personerne.

De to mænd beskrives som:

A: Mand, mellemøstligt udseende, cirka 30 år, 170 cm høj, almindelig af bygning, sort, kort hår og fuldskæg. Engelsktalende med fremmed accent.

B: Mand, mellemøstligt udseende, cirka 30 år, 165 cm høj, almindelig af bygning, sort, kort hår og fuldskæg. Engelsktalende med fremmed accent.

Nordsjællands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man meget gerne må kontakte dem, hvis man kan give et signalement af de to gerningsmænd.