Afskudt fyrværkeri brænder hus ned til grunden i Skagen

En bunke afskudt fyrværkeri satte nytårsnat ild til et hus på Middelbanke i Skagen. Huset er brændt ned til grunden, men ingen er kommet til skade.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi lørdag morgen.

- Familien havde skudt nytåret ind. Da de var færdige, ryddede de op efter deres batterier og samlede dem i en bunke i carporten.

- Efter godt en time opstod der brand i det afskudte fyrværkeri, fordi der nok har været gløder.

- Det fik fat i træet i carporten og siden huset, og det ender med, at hele huset brænder ned, siger vagtchefen.

Familien nåede ud af huset i tide. Ejeren af huset blev tjekket kort af en ambulance for tegn på røgforgiftning.

Branden tikkede ind hos alarmcentralen klokken 01.17, og fire timer efter er slukningsarbejdet stadig i gang, siger vagtchefen.

Branden er dog så meget under kontrol lørdag morgen, at den ikke skaber store gener for beboere i området.