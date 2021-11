Afslører bizar Trump-samtale

Kort efter anholdelsen af den amerikanske rapper Asap Rocky i Stockholm i 2019 ringede den tidligere amerikanske præsident Donald Trump til Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Og selvom det før var blevet holdt hemmeligt, hvad Donald Trump ville, afslører Stefan Löfven nu detaljer om, hvad telefonsamtalen helt konkret handlede om.

Trump ville gerne have Asap Rocky løsladt.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Asap Rocky til Northside i Aarhus i 2014. Foto: Janus Engel/Ritzau Scanpix

Sådan fungerer det ikke

Der gik ikke lang tid fra, at rapperen blev pågrebet, til at Löfven havde Trump i røret.

I et tv-interview med det svenske tv-program Hellenius hörna fortæller Stefan Löfven, at den tidligere præsident gerne ville have stjernen løsladt, og hvad hans svar til Trump var.

- Jeg fortalte ham, at det ikke fungerer sådan i Sverige, fortalte Stefan Löfven.

Han understregede, at det var tilfredsstillende at sætte præsidenten på plads.

Ifølge Stefan Löfven var Donald Trump skuffet over statsministerens svar, hvilket Trump blandet andet også udtrykte på Twitter.

Det er uvist, om der var andet på agendaen under telefonsamtalen mellem Donald Trump og Stefan Löfven. Foto: Henrik Montgomery/Ritzau Scanpix

Skabte internationale overskrifter

Da Asap Rocky, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, var involveret i en voldssag i Stockholm i Sverige 3. juni 2019, blev det hurtigt verdens mest omtalte gadeslagsmål.

Ud over at skabe store internationale overskrifter fra første dag, var der også flere kendte kendisser, der krævede rapperen løsladt.

Han blev tiltalt for vold og dømt skyldig, hvorefter han fik en betinget dom og slap derfor for fængsel.