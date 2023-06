Afslører satellitbilleder Wagner-boss?

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Ingen har set skyggen af Jevgenij Prigozjin, siden han forsøgte at afsætte Ruslands militære ledelse i weekenden. Nu er to af hans fly angiveligt dukket op i Belarus

I månedsvis har den berygtede Wagner-boss, Jevgenij Prigozjin, været allestedsnærværende.

Fysisk, når han pludselig er dukket op ved frontlinjen i Ukraine, og online på den krypterede beskedtjeneste Telegram, hvor han har raset over militærtoppen i Rusland.

Men siden han i weekenden stod bag et mytteri mod præsident Vladimir Putin, har Prigozjin været som sunket i jorden.

Nu viser satellitbilleder, som tv-stationen CNN er i besiddelse af, at flere fly, der kan sættes i relation til Prigozjin, er landet på en luftbase i nærheden af Belarus' hovedstad, Minsk.

Mystisk forsvinden

Sidst Wagner-bossen blev set i live, var da han forlod den russiske by Rostov i sin sorte SUV lørdag aften, mens tilhængere filmede seancen og råbte tilråb.

Derfor er satellitbillederne særlig interessante, skriver CNN.

Ifølge tv-stationen landede de to fly på luftbasen nær Minsk tirsdag morgen.

Det stemmer overens med udmeldinger fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, der tidligere tirsdag kunne meddele, at et fly, der angiveligt transporterede Prigozjin, var landet i nærheden af byen.

Hvor Prigozjin befinder sig nu, og hvor han har opholdt sig indtil nu, er fortsat et mysterium.

Selv har han ikke bekræftet sin tilstedeværelse i Belarus.

Efter oprør: Nu taler Wagner-boss

Wagner-soldaterne, som Jevgenij Prigozjin er leder af, overtog lørdag flere militære anlæg i Rusland. De nåede frem til omkring 200 kilometer fra Moskva, før de pludselig vendte om.

Putin kaldte Wagner-gruppens leder og soldater for 'forrædere'.

For at stoppe mytteriet indgik den russiske præsident dog samme dag en aftale med Lukasjenko om at lade Prigozjin slippe for en straffesag, hvis Wagner-bossen i stedet drog i eksil i Belarus.

Prigozjin mistænkes for at have organiseret et væbnet oprør, som kan straffes med 20 års fængsel, men ved at forlade Rusland - og smide våbene - kunne han slippe med livet i behold.

I hvert fald officielt.

For siden han forlod Rusland, har ingen som sagt set skyggen af ham.

