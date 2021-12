Afslører strenge husregler

Jeffrey Epsteins tidligere bestyrer af hans luksuriøse hjem i Florida, fortæller i retten i New York, hvordan Ghislaine Maxwell havde strenge regler for ansatte i huset

I denne uge er retssagen mod Jeffrey Epstiens højre hånd begyndt.

Ghislaine Maxwell var kærester og samarbejdspartner med den famøse finansmand Jeffrey Epstein.

Epstein begik angiveligt selvmord fængslet i 2019. Han var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger.

Ghislaine Maxwell, 59, er også tiltalt for menneskehandel, fordi hun efter sigende skulle have hjulpet Epstein med sexhandel og overgreb på mindreårig ved at rekruttere og 'groome' pigerne.

Nu har den tidligere bestyrer af Epsteins luksusbolig i Florida vidnet mod Maxwell.

Der skriver The Guardian.

Juan Alessi - tidligere bestyrer af Epsteins hjem i Florida. Foto: Ritzau Scanpix

Måtte ikke kigge i øjnene

Juan Alessi var bestyrer fra 1990 til 2002. Her fungerede han som daglig leder for de ansatte i Epsteins hjem. Flere af overgrebene skulle have fundet sted ved netop denne bolig i Florida.

I følge Alessi måtte han ikke kigge Epstein direkte i øjnene. Han forklarer i retten, at det var en instruks, han fik at vide af Maxwell.

- Du skal aldrig kigge ham i øjnene. Bare kig et andet sted i rummet og svar ham, fortæller Alessi, at Maxwell har instrueret ham i.

Epsteins hjem i Florida. Foto: Ritzau Scanpix

En af Alessis arbejdsopgaver var blandt andet at gøre rent efter Epsteins "massager". Han skulle gøre bordet rent og pakke det væk.

- Jeg kan huske, at jeg fandt en stor dildo en gang, lyder det fra Alessi.

Misbrugt med sexlegetøj

Nogle af kvinderne, som har anklaget Epstein og Maxwell, har forklaret, at de seksuelle overgreb blandt andet fandt sted under påskud af massage. Og nogle af dem har forklaret, at de blev misbrugt med sexlegetøj.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Prins Andrew. Foto: Ritzau Scanpix

Det lyder desuden fra den tidligere bestyrer, at han har set flere mindreårige i huset. Den ene kaldes "Jane". Jane har vidnet mod Maxwell i retten i denne uge. Den anden er Giuffre, som tidligere har stået frem med anklager mod Epstein og Maxwell. Det er hende, som angiveligt skulle være blevet presset til at have en seksuel relation til Prins Andrew, da hun var bare 17.

Hun anklager Prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt over flere gange.