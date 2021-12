Afsløres i svindel med coronapas - slår sig selv og familie ihjel

En far valgte at slå hele sin familie og sig selv ihjel.

Ifølge tysk politi skete det efter, at manden blev afsløret i at producere falske coronapas.

Faderen, som myndighederne kalder Devid R, boede i byen Koenigs Wusterhausen lidt syd for Berlin. Her boede han sammen med sin kone og tre døtre. Ifølge Ny York Post fandt politiet, at alle i familien var døde af skud.

En bamse og lys efterladt ved familiens hus. Foto: Ritzau Scanpix

Selvmordsbrev

Anklageren har forklaret, at den 40-årige mand efterlod en seddel, hvor han havde beskrevet, at han var bange for, at myndighederne ville tage hans døtre fra ham, hvis politiet kendte til hans svindel.

Det skulle fremgå af sedlen, at Devid R erkender, at han havde produceret coronapas. Coronapassene havde han lavet til sin kone, men hendes arbejdsgiver mistænkte, at de var falske og truede med at anmelde det.

Derfor frygtede manden, at han og konen ville blive arresteret og dermed risikere at miste deres børn.

Devid R skulle have slået sig selv og familien ihjel, da han var bange for, at myndighederne ville tage hans børn fra ham. Foto: Ritzau Scanpix

Skal vise coronapas

Ifølge det tyske medie Berliner Kurier arbejde Devid R's kone for TH Wildau-universitetet. Det fremgår ikke, hvad Devid R arbejdede som.

Det var naboerne, som i første omgang kontaktede politiet. De kunne se den afdøde familie gennem husets vinduer.

I sidste måned blev det besluttet, at tyske medarbejdere skulle vise coronapas til deres arbejdsgiver. Man skal enten være vaccineret eller testet negativ.