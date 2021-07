Afsløret af dating-profil: Nu er han anholdt

En 32-årig mand er blevet tiltalt for sin medvirken i stormen af Kongressen i januar, hvor han angiveligt skulle have angrebet politiet med en metalpisk

Fredag blev endnu en person anholdt for blandt andet at have stormet Kongressen i USA 6. januar. Og denne gang er der tale om en mand, som er blevet fældet af intet mindre end sin egen dating-profil.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det således, at politiet få dage efter optøjerne modtog et tip fra en person, som manden, hvis navn er Andrew Taake, havde matchet med på dating-appen Bumble.

Under en samtale mellem de to parter fortalte han, at han havde deltaget i stormen af Kongressen. 32-årige Taake sendte desuden adskillige billeder af sig selv, herunder et billede taget angiveligt en halv time efter, at han var blevet pebersprayet i ansigtet.

I beskederne til sit match skrev han, at han var med 'fra begyndelsen', og at han befandt sig i Kongressen i omkring 30 minutter, men at han 'bare stod der i fred og ro'.

32-årige Andrew Taake blev fredag anholdt. Han er tiltalt for blandt andet vold mod politiet. Foto: Department of Justice

Tiltale: angreb politiet

Politiet er dog af en anden opfattelse. Ifølge dem er Andrew Taake mistænkt for at være involveret i to voldelige angreb mod politibetjente, som stod vagt ved bygningen.

Videooptagelser, som FBI har opsporet fra episoden, viser desuden ifølge politiet Taake anvende peberspray mod betjente og senere angribe dem, med hvad der ligner en metalpisk.

Det er anden gang, en formodet deltager i stormen af Kongressen er blevet fanget på baggrund af sin dating-aktivitet.

I april blev en anden mand ligeledes anholdt, efter at et match på Bumble meldte ham til politiet, skriver CNN.