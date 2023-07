Afsløret af populær app? Dræbt under løbetur

Ukraine beskyldes for at have haft en finger med i spillet, efter at en tidligere russisk ubådskaptajn mandag blev fundet dræbt i en park i Rusland

Den populære motionsapp Strava, der før er kommet til at afsløre hemmelige amerikanske militærbaser, kan nu også have været med til at koste en russisk ekssoldat livet.

Det skriver flere russiske medier, efter at den tidligere ubådskaptajn Stanislav Rzhitskij mandag blev skudt og dræbt under en løbetur i byen Krasnodar i den sydlige del af Rusland.

Ifølge tv-stationen BBC havde Rzhitskij en åben profil på Strava, hvor han jævnligt delte sine løberute og -tider. Han løb ofte i den samme park, hvor han mandag blev fundet skudt i ryggen og brystet.

Anton Gerashchenko, der rådgiver Ukraines indenrigsminister, skriver på Twitter, at Rusland anklager Ukraine for at have haft en finger med i drabet. Han hverken be- eller afkræfter anklagerne.

Annonce:

Mistænkt anholdt

42-årige Stanislav Rzhitskij arbejdede indtil sin død på at indfri Putins store ønske om at mobilisere tusindvis af russiske mænd, der kan sendes til fronten i Ukraine.

Forud for drabet var hans adresse og personlige informationer ifølge BBC blevet offentligjort på den ukrainske hjemmeside Myrotvorets, der fungerer som en slags uofficiel database over personer, der anklages for at være fjender af Ukraine.

På gerningsstedet var der ingen overvågningskameraer, men et kamera har fanget en mand på cykel i nærheden af Rzhitskij.

En mistænkt gerningsmand er blevet anholdt. Ifølge BBC er den anholdte en ukrainske mand i 60'erne, der tidligere har stået i spidsen for landets karateforbund. Det er dog ikke officielt bekræftet.

Vækker opsigt

Ifølge tv-stationen CNN har Ukraines efterretningstjeneste offentliggjort en bemærkelsesværdig detaljeret beskrivelse af drabet.

Annonce:

'Ubådskaptajnen var ude at løbe i parken i Krasnodar omkring klokken seks om morgenen, da han blev skudt syv gange med en makarovpistol. Han blev dræbt på stedet. På grund af voldsom regn var parken øde, og der var ingen vidner, der så drabet eller gerningsmanden', står der i en udtalelse fra efterretningstjenesten.

Stanislav Rzhitskijs forældre talte med ham dagen før drabet, hvor han angiveligt var i 'godt humør'.

Over for det russiske medie Baza fortæller de, at han ikke 'på nogen måde' var involveret i krigen, og at han havde forsøgt at forlade hæren allerede i 2021. Først i august 2022 fik han godkendt sin anmodning og blev i stedet sendt til Krasnodar.

Den populære motionsapp udgør ifølge Danmarks Center for Cybersikkerhed (CFCS) en potentiel sikkerhedsrisiko.

Appen, hvor folk logger deres løbetider og ruter og dyster mod andre, er tidligere blevet afsløret i at gemme og videresælge brugernes data.