Afsløret: Gemte sig i have

Politiets hunde i Østjylland har i det forløbne døgn været på arbejde, og det resulterede i to gode fangster.

I den ene sag var det en beboer på Ryvej i Aarhus V, der natten til torsdag vågnede klokken cirka 3.30 ved, at en sensorstyret lampe i baghaven pludseligt tændte.



Da han kiggede ud ad vinduet, så han en fremmed mand, der luskede rundt i haven med en lommelygte. Manden i haven tog også i en dør, som dog var låst.

Borgeren ringede til politiet, en hundepatrulje kom til stedet, og politihunden blev sat til at søge efter manden, oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Havde en tang med

Der gik ikke lang tid, før den fik færten og snusede sig frem til en 46-årig mand. Han sad og gemte sig i en privat have og havde noget svært ved at forklare sit natlige ærinde i områdets haver. Desuden havde han en tang på sig. Han blev sigtet for forsøg på indbrud.

To timer senere, torsdag morgen klokken 5.34, var en hundepatrulje på vej mod Ålborggade i Aarhus C efter en anmeldelse om, at to mænd var brudt ind i flere opbevaringsrum i en kælder. Patruljen så to mænd, der gik ned ad vejen med en sækkevogn med nogle kasser på og nogle forskellige genstande under armene.



Da betjentene steg ud af bilen, løb den ene, mens den anden frivilligt lod sig anholde. Da den mistænkte løb af sted og ignorerede patruljens råb, blev en politihund sat efter og fik hurtigt indhentet ham. Kort efter var han også anholdt. De to mænd er 39 og 42 år. Det viste sig, at ni kælderrum var brudt op, og at der var stjålet en del forskellige genstande.