Afsløret: Hash i bukser og bil

En mand der forsøgte at smugle en større mængde hash ind i Danmark blev taget med bukserne nede, da han blev udtaget til rutinetjek ved den dansk-tyske grænse.

En stor pakke hash blev fundet i bilen, efter en mand havde prøvet at skjule hash i bukserne. Foto: Toldstyrelsen

Forsøgte at flygte

Tolderne på grænsen ved Møllehus Grænseovergang stoppede en personbil 18. november, og bad føreren om at tømme lommerne.

I stedet vendte han sig ifølge en pressemeddelse fra toldmyndighederne om, og forsøgte at stoppe noget ned i bukserne.

- Tolderne bad ham vende fronten til og spurgte, hvad han forsøgte at gemme i bukserne, hvortil manden svarede hash. Det viste sig, at manden havde gemt 800 gram hash på sig. Manden blev efterfølgende bedt om at følge med til Toldstyrelsens patruljebil, men da han nåede patruljebilen, forsøgte han at stikke af. Det lykkedes tolderne at tilbageholde ham, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdte manden, ifølge kontroldirektør Michael Lund.

Ved et grundigere gennemsyn af bilen fandt toldstyrelsen yderligere 5,8 kilo hash i bilens motorrum.

Syd- og Sønderjyllands Politi, der står for den videre efterforskning, kunne derfor sigte manden for besiddelse af i alt 6,6 kilo hash.

Politiet oplyser, at den anholdte var en 26-årig svensk mand, som nu sidder varetægtsfængslet. Han erkendte delvist.

