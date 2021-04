Afsløring: Corona-skandale hos partypoliti udløser personalesager

Deltog du i festlighederne, er du blevet smittet, eller har du oplysninger om skandalen, så kontakt os her.

Sociale sammenkomster under corona-nedlukningen har nu fået Rigspolitiet til at reagere over for Nordsjællands Politi.

Som Ekstra Bladet gennem flere artikler har afsløret, har politifolk og anklagere fra den store politikreds trods en alvorlig pandemi haft stunder til at slå sig løs.

Det fik desværre corona-smitten til at brede sig internt i etaten. Der har reelt været tale om en smitteeksplosion, som blandt andet har ført til en lukket politistation.

Derudover tyder meget nu på, at begivenhederne kan give de festglade medarbejdere ballade i form af disciplinære reaktioner.

'Rigspolitiet kan oplyse, at der som følge af to sociale sammenkomster den 5. og 6. marts 2021, involverende ansatte ved Nordsjællands Politi, er oprettet konkrete personalesager på personalemapperne for et antal ansatte hos Nordsjællands Politi', hedder det i en af flere aktindsigter.

Oplysningen fremgår af selve den skrivelse, hvori Rigspolitiet meddeler Ekstra Bladet adgang til flere dokumenter.

Heri lader man nemlig forstå, at offentlighedsloven ikke normalt giver adgang til at granske 'medarbejderes konkrete personalesager'. Der kan dog, 'for så vidt angår ansatte i chefstillinger' gives aktindsigt af den karakter.

Ingen chefer har tilsyneladende deltaget i de sociale sammenkomster, hvilket nogle unavngivne over for Ekstra Bladet da også har noteret sig.

Det er ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret, har nogle tørt bemærket, ligesom andre har nævnt, at de måske var for gamle til at blive indbudt.

For de medarbejdere, som blev smittet med corona og smittede adskillige kolleger, der har bragt virussen med hjem i privaten, har den seneste måned ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke været festlig.

Stemningen over for de pågældende kan ikke fra alle kollegers side betegnes som overbærende.

Ekstra Bladet erfarer, at mange - også de festlige medarbejderes kolleger - holder vejret og bare afventer, hvad konsekvenserne måtte blive.

Politidirektør Jens-Christian Bülow fra Nordsjællands politi holdt doorstep i Helsingør 7. april sidste år med en række budskaber om, hvor vigtigt det er, at borgerne også i påsken fortsat var opmærksomme på at følge myndighedernes anvisninger i forbindelse med COVID-19. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Politidirektør ved Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, har afvist at lade sig interviewe om skandalen til Ekstra Bladet, som han kun har svaret skriftligt og ikke altid lige fyldestgørende på.

Af svarene har det lydt, at der var tale om private sammenkomster.

Direktør for partypolitiet: Fra nødløgn til Nordsjælland

Politidirektøren har til Ekstra Bladet oplyst, at man først, når sagen var fuldt belyst ville afgøre medarbejdernes skæbne.

Jens-Christian Bülow har dog i en intern mail til kredsens ansatte orienteret om, at man har 'inddraget Rigspolitiet og Rigsadvokaten til at vurdere det videre forløb i sagen'. Her erkendte den 48-årige topjurist og tidligere embedsmand også, at festlighederne har skadet Nordsjællands Politis renommé.

Det lagde fodboldfans på Brøndby Stadions mennesketomme tribune for knap en måned siden langtfra skjult på. På et banner var et syrligt rim direkte rettet mod Nordsjælland.

Ekstra Bladet har spurgt justitsminister Nick Hækkerup (S) om hans synspunkt i forhold til situationen hos Nordsjællands Politi.

'Vi har alle et ansvar for at leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og derfor har danskerne også med god grund høje forventninger til adfærden fra ansatte i politiet. Derudover ønsker jeg ikke at kommentere den konkrete sag, men henviser til Nordsjællands Politi,' lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren.

Ekstra Bladet følger sagen.