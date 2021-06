Afsløring: Præsten tilstår drab på hustru

Ved du noget om sagen? Skriv til journalisterne her

Efter snart syv måneder bag tremmer har sognepræsten Thomas Gotthard lettet sit hjerte og tilstået at have slået sin hustru, Maria From Jakobsen, ihjel.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder tæt på sagen.

Der skal være tale om en 'fuld tilståelse' fra præsten, som både er tiltalt for at myrde sin hustru på ukendt måde og for at bortskaffe liget - også på ukendt vis. Han har indtil nu nægtet sig skyldig.

Hverken efterforskningsleder Jakob Rahbek fra Nordsjællands Politi eller Thomas Gotthards forsvarer, Jesper Storm Thygesen, vil kommentere oplysningerne eller svare på, hvorfor man ikke har meldt den nye udvikling ud.

De pårørende i sagen skal være blevet underrettet, og det er ude i en bredere kreds omkring familien.

Thomas Gotthard har tilstået drabet på sin kone. Politifoto

Afventer resultater

Ifølge Ekstra Bladets kilder er tilståelsen kommet i sammenhæng med, at den 45-årige præst i sidste uge var med politiet i Sundbylille nord for København og udpege et sted, hvor politiet ifølge en pressemeddelelse gjorde 'nye fund' med relation til sagen.

Fundet blev gjort efter omfattende tekniske undersøgelser i et område omkring en viadukt omgivet af marker torsdag aften og natten til fredag i sidste uge.

Politiet har ikke villet sige, hvad de har fundet, men det hele blev sendt til yderligere undersøgelser. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger afventer man resultatet af undersøgelserne. Det kan være årsagen til, at politiet ikke er klar til at offentliggøre, at sagen betragtes som opklaret.

Maria From Jakobsen fik to børn med Thomas Gotthard. Privatfoto

Troede hun var forsvundet frivilligt

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober sidste år fra familiens hjem i Frederikssund. I ugevis blev hendes forsvinden betragtet som frivillig - blandt andet fordi hendes mand fortalte politiet, at den 43-årige ægtefælle havde været i stærkt nedtrykt tilstand.

15. november anholdte og sigtede man Thomas Gotthard for at have myrdet Maria From Jakobsen, hvis lig dog fortsat manglede.

Præsten har indtil nu nægtet sig skyldig, og under grundlovsforhøret 16. november var der forhold, han afviste at udtale sig om under henvisning til præsters særlige tavshedspligt.

De forklaringer, han trods alt har givet, har ifølge sagens anklager været divergerende.

Ifølge politiet har præsten også foretaget sig andre handlinger, der har belastet hans troværdighed. Blandt andet skal han på internettet have søgt på ord som 'havdybde', 'forsvinden', 'selvmord' og 'olietønder'.

Han har ifølge politiet også været i besiddelse af store mængder af de stærkt ætsende midler kaustisk soda og saltsyre.