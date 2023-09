Afsløring: Sådan slås de danske hooligans

Det er svært at finde øde steder at slås, og der er nøje aftalte spilleregler for slagsmålene

I Ekstra Bladets nye podcast 'Hooligans' kommer lytterne helt ind under huden på nogle af de slagsbrødre, der udgør kernen af det organiserede danske hooligan-miljø.

Under den halvandet år lange research til de otte afsnit fik Ekstra Bladets journalister Maya Stoltze Westander og Kristian Kornø et unikt indblik i hooligan-kulturen og den udvikling, som rammerne omkring selve slagsmålene har været igennem de sidste 15-20 år.

- For en del år siden mødtes man lidt tilfældigt og sloges omkring stadion. Derefter begyndte man at aftale et specifikt tidspunkt, hvor man mødtes ved stadion på kampdage og fik afgjort tingene. I dag er det meget anderledes. De sporadiske slagsmål har udviklet sig til det, man kalder 'skovboks', og alt er meget nøje planlagt.

Delt op efter alder

- Man mødes på øde steder - eksempelvis en skov, en parkeringsplads eller en grusgrav - hvor man ikke generer andre mennesker, og hvor man ikke påkalder sig politiets bevågenhed. Det er fuldstændig aftalt, hvor mange der deltager i slagsmålet fra hver gruppering. Nogle gange er deltagerne sågar delt op i forskellige aldersklasser, fortæller de to journalister i podcasten 'Afhørt'.

Flere danske hooligans balancerer både familie og jobs ved siden af livet som hooligan, men det er ikke helt uden risiko. Hør hele Ekstra Bladets nye podcast 'Hooligans' på eb.dk/podcast Maya Westander og Kristian Kornø har brugt halvandet år på at skabe en podcast-fortælling om det danske hooligan-miljø.

Gennem årene er politiets fokus på hooligan-miljøet blevet intensiveret, og det har i den grad påvirket rammerne omkring de ulovlige slagsmål:

- Politiets øgede fokus har skubbet de danske hooligans længere og længere ud i skovene. Det har også haft betydning for, hvordan de kommunikerer med hinanden, så de kan holde det skjult for politiet.

- Der er grupperinger, der helt har vendt snuden mod udlandet og kæmper der. F.eks. i Sverige, hvor man ikke slår så hårdt ned på skovkæmpende hooligans, som man gør i Danmark. Der er det også lettere at finde et øde sted, hvor man ikke render ind i en hundelufter eller lignende, forklarer Maya Westander og Kristian Kornø.

Kæmper i Sverige

Selv om de organiserede hooligans trækker væk fra byerne for at slås, så sker det stadig, at der er ballade og slagsmål omkring stadion, når danske klubber møder hinanden i Superligaen. Det er ikke noget, man bliver populær på i det organiserede miljø:

- I podcasten fortæller flere af de organiserede hooligans, at de er trætte af dem, der laver ballade omkring stadion. De synes ikke, at det skal gå ud over almindelige mennesker, der kommer på stadion for at se fodbold.

- De ønsker heller ikke at påkalde sig yderligere opmærksomhed fra politiet og dermed risikere at få pletter på straffeattesten.

