Afsløring: To fester bag coronaskandale hos politiet

Politidirektøren om coronafesterne

Politidirektør hos Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Nordsjællands Politi er fortsat i gang med at undersøge sagen, og vi har blandt andet ikke endnu kunnet tale med alle de relevante sygemeldte medarbejdere.

Det billede, som lige nu tegner sig, er imidlertid, at der har været to forskellige sociale sammenkomster henholdsvis den 5. og 6. marts 2021, hvor medarbejdere fra blandt andet Nordsjællands Politi har deltaget. Begge sammenkomster er efter oplysningerne foregået i private boliger. Ved sammenkomsten den 5. marts skal omkring 14 personer have været samlet i et privat hjem, og heriblandt både politiansatte og anklagere. Den 6. marts skal omkring seks politiansatte have været samlet i et privat hjem.

Der er ikke noget, som tyder på, at de to sammenkomster er startet på politistationen i Gentofte eller på nogen af de andre stationer i kredsen eller har nogen sammenhæng med et fagligt arrangement i politikredsen.

Smittetallet i Nordsjællands Politi blev i morges opgjort til 31 smittede, som dækker over 14 politiansatte samt 17 civilt ansatte. I alt 27 er i karantæne – 18 politiansatte og 9 civilt ansatte. Den 17. marts var der i alt 30 smittede, hvoraf 14 var politiansatte og 16 var civilt ansatte. Antallet af karantæneramte var 27 med 16 politiansatte og 11 civilt ansatte. Sammenligner man tallene er der noget, som tyder på, at det er lykkedes at inddæmme smitten, men det får vi først vished om i de kommende dage.

Den aktuelle smittesituation har ikke betydet færre patruljer på gaderne i Nordsjælland, og har kun haft en begrænset betydning for løsningen af vores opgaver. Det har dog været nødvendigt at udsætte op mod 10 retssager, og det er naturligvis meget beklageligt for de involverede borgere.

Når Nordsjællands Politi er færdige med at klarlægge sagen, vil vi tage stilling til, hvad den måtte give anledning til for de involverede medarbejdere.'