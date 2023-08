Afspærring, politiopbud og beredskab: Stor rockerfest i København

Det fredelige industrikvarter ved Lyngager i Brøndby er lørdag massivt befolket af uniformerede betjente og vestklædte rockere ude foran Comanches MC's københavnske rockerborg.

Her er der nemlig lagt op til stor fest i anledning af klubbens 'National Run', hvor de har kørt rundt på Sjælland i en stor kortege af brølende mortorcykler.

Festlighederne startede allerede klokken 13:00, hvor rockere blandt andet fra Comanches MC i Sverige, Serbien og Spanien var dukket op for at køre side om side med de danske klubbrødre.

Også politiet har deltaget i arrangementet siden 11-tiden, hvor de første motorcyklister dukkede op.

Annonce:

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at de afholder det her arrangement. Der har i løbet af dagen været 35 mortorcykler ud at køre i Nordsjælland og Roskilde. Så vi er til stede (ved rockerborgen i Brøndby, red.) for at monitere situationen og registrere, hvem der kommer til festen, siger Jens Møller, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Kortegen kørte fra rockerborgen klokken 13:00. Foto: Kenneth Meyer

Meldingen lyder, at arrangementet indtil videre er forløbet stille og roligt, men at politiet vil være til stede i løbet af aftenen for at kontrollere festdeltagerne og tage bestik af situationen.

- Vi holder selvfølgelig øje med, om det udvikler sig, lyder det.

Blandt de fremmødte danske rockere var rapperen Atypisk, der filmede og tog billeder af formationen. Også Svend 'Svin', der er en af de ledende kræfter i Comanches MC, kunne spottes blandt de sidste i kortegen.

De styrer Comanches MC

Kontrol og visitation ved indgang

Vagtchefen fra Københavns Politi kan ikke oplyse, hvor længe politiet vil være på stedet, eller om opbuddet er tiltagende.

Men da Ekstra Bladet kigger forbi rockerborgen senere på dagen, er vejen afspærret i begge ender, og der er opsat flere hvide telte, som politiet anvender til at kontrollere og registrere hver enkelt rocker, inden vedkommende kan gå ind til festen.

Annonce:

Ud over fire til fem politibiler og omkring 20 politibetjente var også Beredskabsstyrelsen til stede i området. Alle er forberedt til, når festen for alvor tager sin begyndelse omkring klokken 20 i aften.

Her kan du læse, præcis hvad der foregår under politiets teltdug.

På fremmarch i udlandet

Ekstra Bladet kunne i maj måned i år afsløre, at rockerklubben Satudarah var fortid i Danmark. I stedet blev størstedelen af medlemmerne del af den nye klub Comanches MC.

De to indianerhoveder på vesten blev skiftet ud med et nyt logo: et enkelt dødninge-indianerhoved i sorte, gule, røde og sorte farver.

På tre måneder har den nye danske rockerklub været på fremmarch langt ud over den danske grænser. Ligesom forgængeren Satudarah.

I weekenden kunne Ekstra Bladet afsløre, at gruppen senest har åbnet to nye afdelinger i Østen med to dansk-vietnamesiske klubmedlemmer på toppen.

Hårdkogte bagmænd i den kriminelle underverden, der nu gør lynkarriere i udlandet efter endt afsoning af lange fængselsstraffe for alvorlig kriminalitet i Danmark, hvor den ene også blev udvist af landet for bestandig.