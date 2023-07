Afvist ved kassen: Overfaldt ekspedient

To sure kunder overfaldt en ekspedient på en tankstation, da hun afviste at udbetale penge for et tilgodebevis

En 30-årig kvinde havde en dårlig dag på arbejde, da hun tirsdag blev overfaldet, mens hun arbejdede på en tankstation i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i deres døgnrapport, at en mand var inde på tanken med et tilgodebevis, som han gerne ville have udbetalt penge for.

Men det blev afslået af den 30-årige ekspedient med henvisning til, at det kun kunne bruges i forbindelse med tankning.

Det svar faldt ikke i god jord hos manden, der i frustration slog en skærm ved kassen og gik ud. Han kom dog tilbage sammen med en anden mand og stillede sig i kø.

Mens de stod i køen, råbte de nedladende ting til hende, og da hun skulle hjælpe en kunde uden for butikken, blev hun overfaldet af de to mænd og hevet i tøjet.

Hun pådrog sig dog kun mindre skader.

Politiet forsøger at finde de to mistænkte og skriver i døgnrapporten, at de umiddelbart kender identiteten på dem ud fra tankstationens overvågning.

Hvis du var til stede i butikken tirsdag eftermiddag under episoden, hører politiet gerne fra dig på telefon 114.