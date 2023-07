Aggressive delfiner: Fire angreb på en dag

Nu advares der mod at nærme sig delfiner i vandet ud for den japanske strand

På bare én dag blev fire personer ofre for delfinangreb ved en strand i byen Mihama i det centrale Japan.

Blot få meter fra stranden stødte en delfin søndag morgen hårdt ind i en mand i 60'erne, hvilket resulterede i flere brækkede ribben. Delfinen bed også manden i hænderne.

Samme morgen blev en mand i 40'erne under et andet delfinangreb bidt i armen.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet blev yderligere to personer søndag skadet af delfiner på samme strand.

Seks angreb denne sæson

Det lokale politi i Fukui-præfekturet, hvor byen ligger, har udtalt, at man nu har registreret seks delfinangreb denne sæson.

Det har fået myndighederne til at sætte skilte op på stranden, hvor svømmere advares mod at nærme sig eller røre ved delfinerne.

Delfiner er ikke normalvis aggressive over for mennesker, men man har før hørt om lignende episoder som dem, der søndag udspillede sig i den japanske by.

Ifølge BBC blev to forskellige kvinder angrebet af samme delfin i Irland med ti dages mellemrum, og et år senere måtte fem svømmere reddes i land under en redningsaktion ud for den irske kyst, da delfiner 'på aggressiv vis havde omringet dem'.